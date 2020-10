Il responsabile medico del club biancoceleste è intervenuto per fare chiarezza sui casi di positività emersi dopo il ciclo di tamponi a cui la squadra si è sottoposta prima della partita di Champions col Bruges: "Si sono verificate alcune criticità, faremo nuovi accertamenti". Buone notizie per Pereira, falso positivo

La prima posizione ufficiale dopo tante voci. che si erano rincorse nella giornata di ieri. Ha parlato il responsabile medico della Lazio, il dott. Fabio Rodia, ammettendo che ci sono dei casi di positività nella rosa di Simone Inzaghi. Non sono specificati quanti giocatori sono risultati positivi al tampone. Ci saranno degli approfondimenti ma tutti i giocatori che hanno avuto un riscontro positivo al tampone sono in isolamento domiciliare. C'è un'eccezione: Pereira, falso positivo, ieri non si era allenato e si era sottoposto a un tampone che ha avuto esito negativo. Il giocatore ha raggiunto il Belgio in mattinata ed è a disposizione.