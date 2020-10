Una due giorni di Champions che non ha sorriso alle italiane, che hanno collezionato tre pareggi e una sconfitta. Martedì il pari in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk per l’Inter di Conte e il 2-2 in rimonta (0-2 il parziale) per l'Atalanta di Gasperini contro l’Ajax; mercoledì l’1-1 della Lazio – piena di assenti – sul campo del Bruges e la sconfitta della Juventus allo Stadium contro il Barcellona. E proprio dall’analisi del ko bianconero che Fabio Capello, negli studi Sky durante il post Champions, ha sottolineato una carenza che ha riguardato nello specifico la Juve e più in generale anche le altre italiane impegnate in Champions: "Il Barcellona ha dimostrato di avere velocità nella testa, nei piedi, nei movimenti. La Juve non ha avuto velocità: i bianconeri sono sempre stati pressati e anticipati. È mancata la velocità di esecuzione, in Italia non siamo abituati e quando si affrontano squadre del genere si va in difficoltà", il suo pensiero.