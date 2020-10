Il profilo Twitter del Barcellona, dopo il successo sulla Juve, non perde occasione per rimarcare il dualismo tra Messi e Ronaldo (assente) insistendo sul concetto di GOAT, acronimo di migliore di tutti i tempi (Greatest of all Time) ma che in inglese vuol dire anche capra: "Siamo felici abbiate potuto ammirarla sul vostro campo". La replica bianconera: "Il vero GOAT lo porteremo al Camp Nou"

