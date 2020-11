Atalanta-Liverpool, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Atalanta-Liverpool?

La partita fra Atalanta e Liverpool, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions Legue, si giocherà martedì 3 novembre alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove è possibile guardare Atalanta-Liverpool?

Il match fra Atalanta e Liverpool sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q. satellite La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Alessandro Alciato. Nel corso di Diretta Gol (canale 251) la partita sarà raccontata dalla voce di Riccardo Gentile.

Quali sono i precedenti fra le due squadre?

Si tratta di una sfida inedita: Atalanta e Liverpool, infatti, non si sono mai affrontate prima nella loro storia. I Reds saranno per i nerazzurri la terza avversaria inglese differente, dopo aver incontrato l'Everton in Europa League nel 2017 (2 vittorie) e il Manchester City in Champions nella scorsa stagione (1 pareggio e 1 sconfitta). Il Liverpool, invece, ha sempre perso in Italia da quando in panchina c'è Jurgen Klopp: una volta con la Roma in semifinale nel 2018 e due volte con il Napoli nelle ultime due stagioni (sempre fase a gironi). L'allenatore tedesco, in generale, ha sempre perso in Italia: a quelle sulla panchina dei Reds vanno aggiunte altre due partite quando guidava il Borussia Dortmund, una sempre a Napoli (per un totale di tre sconfitte contro gli azzurri) e una con la Juventus. Solo Ferguson (sei sconfitte) ha perso di più in Italia e solo Spalletti (6 sconfitte su 6 in Inghilterra) ha disputato più trasferte in una singola nazionale perdendo sempre.