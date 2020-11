Champions, partite e curiosità sulla 3^ giornata

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (martedì ore 18.55)

5 i precedenti tra le due squadre nelle competizioni europee, con la formazione russa che non è mai riuscita a vincere: 3-3 in Coppa UEFA nel 2007, Lokomotiv che ha perso entrambi gli incontri di Europa League nel 2017/18 e di Champions League nel 2019/20.

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach (martedì, ore 18.55)

Prima sfida ufficiale in competizioni europee tra i due club. Shakhtar che è imbattuto nelle 4 precedenti sfide interne (4 pareggi) contro squadre tedesche che non vincono in trasferta in Ucraina in Champions League dal dicembre 1994.

Atalanta-Liverpool (martedì ore 21)

Prima sfida di sempre tra i due club. Liverpool che ha perso le tre trasferte in Italia in Champions League con Klopp in panchina, contro la Roma nel maggio 2018 e il Napoli sia a ottobre 2018 che a settembre 2019. L’Atalanta sfiderà la terza avversaria inglese differenze dopo l’Everton in Europa League nel 2017/18 e il Manchester City nella scorsa Champions League.

Porto-Marsiglia (martedì ore 21)

Il Porto è imbattuto contro il Marsiglia in Champions League (3V, 1N): la squadra francese non ha mai vinto in sette trasferte europee in Portogallo. Nella storia della Coppa Campioni/Champions League, le squadre portoghesi sono imbattute in casa contro avversari francesi.

Manchester City-Olympiakos (martedì ore 21)

L’unico precedente europeo del Manchester City contro una squadra greca risale ai sedicesimi di finale della Europa League 2010/11, vittoria 3-0 tra andata e ritorno contro l’Aris. City imbattuto da 13 gare nella fase a gironi di Champions.

Midtjylland-Ajax (martedì ore 21)

Per il Midtjylland questa sarà la prima partita in competizioni europee contro un’avversaria olandese, l’Ajax ha vinto solo una delle sue ultime quattro trasferte europee in Danimarca. Questa sarà la prima partita di Champions League tra una formazione danese e una olandese.

Real Madrid-Inter (martedì ore 21)

Nelle ultime 10 sfide europee tra Real Madrid e Inter, la squadra di casa ha vinto in nove occasioni (1N): l’ultimo successo esterno risale al marzo 1967, 2-0 per l’Inter in Coppa Campioni. Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime nove sfide in Champions League contro squadre italiane (1P), ad eccezione della sconfitta 1-3 in casa contro la Juventus nella gara di ritorno dei quarti di finale 2017/18. Nelle maggiori competizioni UEFA, l’Inter ha perso 15 delle 20 trasferte in Spagna.

Salisburgo-Bayern Monaco (martedì ore 21)

Prima sfida ufficiale di sempre tra i due club. L’unico precedente del Bayern Monaco – imbattuto da 14 trasferte nella competizione – in Champions League contro un avversario austriaco risale alla fase a gironi del 2005/06, quando vinse entrambe le sfide contro il Rapid Vienna.