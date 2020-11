E' un Jurgen Klopp comprensibilmente soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, dopo che il suo Liverpool ha travolto per 5-0 l'Atalanta al Gewiss Stadium. L'allenatore tedesco non poteva chiedere di più ai suoi ragazzi: "Abbiamo giocato senza dubbio una grande partita , contro una squadra che comunque ci ha creato delle difficoltà. Siamo stati bravi, sfruttando tutto il nostro potenziale".

"Grandissimo livello anche in difesa"

Klopp, oltre all'evidente ottimo lavoro svolto in fase offensiva, si è complimentato anche per come la sua squadra ha interpretato le azioni difensive: "Abbiamo giocato a un grandissimo livello anche in difesa. Abbiamo segnato tanti gol, potevamo farne anche di più, ma anche Allison ha fatto tre parate di grande livello. Sono soddisfatto dei miei ragazzi in linea generale".