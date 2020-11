Le parole dell'allenatore dei Blancos, che mercoledì 25 affronteranno l'Inter in Champions senza Sergio Ramos, ko in Nazionale: "I giocatori non si fermano mai e questo non va bene, ne ho parlato con alcuni colleghi per provare a cambiare qualcosa" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Zinedine Zidane lancia l'allarme. L'allenatore del Real Madrid, che mercoledì 25 novembre affronterà l'Inter nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, si è soffermato sui rischi corsi dai giocatori a causa del calendario troppo fitto. L'ultimo grave problema, per Zizou, è l'assenza del suo leader Sergio Ramos, ko nella gara di Nations League tra la sua Spagna e la Germania e sicuramente out almeno per le prossime due sfide di campionato e per il match di Champions contro i nerazzurri. "Circa il dibattito sulle Nazionali - ha detto Zidane alla vigilia della gara dei Blancos contro il Villarreal - posso dire che, pensando alla salute dei giocatori, il calendario è davvero troppo denso di impegni. Non parlo solo della mia squadra, non si fermano mai. Sono preoccupato per tutte queste partite. Ne ho parlato con alcuni colleghi per provare a cambiare qualcosa".