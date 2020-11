37.242 nuovi casi su 238.077 tamponi. 699 decessi

Ministero della Salute: 36 nuovi ricoverati in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in Italia sono 36 i nuovi ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 3.748. Gli attualmente positivi sono 777.176, 15.505 in più nelle ultime 24 ore: di questi, 33.957 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un incremento di 347, e 739.471 in isolamento domiciliare (+15.122). Dall'inizio dell'emergenza, le persone dimesse o guarite sono 520.022, con un incremento di 21.035 in un giorno