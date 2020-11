Champions, partite e curiosità sulla 4^ giornata

Rennes-Chelsea (martedì ore 18.55, Sky Sport 255)

Il primo incontro europeo tra i due club è stato alla 3^ giornata di questa Champions League, con i Blues che hanno vinto 3-0 a Stamford Bridge. Il Chelsea ha vinto solo due delle nove trasferte di Champions League in Francia.

Krasnodar-Siviglia (martedì ore 18.55, Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Nell'unico precedente in Champions League alla 3^ giornata di questa sedizione, il Siviglia ha vinto per 3-2 al Ramón Sánchez-Pizjuán recuperando uno svantaggio di due gol e diventando la terza squadra nella storia della Champions League a vincere una partita dopo un’espulsione a sfavore in una situazione di svantaggio.

Dortmund-Club Brugge (martedì ore 21. Sky Sport 255)

Il Borussia Dortmund è imbattuto in tutte e tre le partite di Champions League contro il Club Brugge (2V, 1N), tenendo sempre la porta inviolata. La formazione tedesca ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di Champions League, la sua migliore striscia dalle sette partite tra settembre 2012 e ottobre 2013.

Dinamo Kiev-Barcellona (martedì ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Questo sarà l'ottavo incontro tra la Diamo Kiev e il Barcellona in Coppa dei Campioni/Champions League, due successi per gli ucraini e cinque per gli spagnoli finora. Il Barcellona ha vinto le ultime tre trasferte di Champions League in Ucraina, battendo Shakhtar Donetsk (2008 e 2011) e Dinamo Kiev (2009).

Juventus-Ferencvaros (martedì ore 21, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Questa sarà la prima trasferta del Ferencvaros contro avversarie italiane in una competizione europea dal maggio 1968, quando pareggiarono 2-2 con il Bologna nella Coppa delle Fiere. La Juventus è imbattuta nei tre precedenti partite contro squadre ungheresi in Coppa dei Campioni/Champions League (1V, 2N). Il match della 3^ giornata tra i due club ha visto il successo della Juve per 4-1.

Lazio-Zenit (martedì ore 21, Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

L'unico precedente europeo tra Lazio e Zenit è stato alla 3^ giornata di questa edizione di Champions, un pareggio per 1-1. La Lazio non ha mai perso contro avversarie russe nelle principali competizioni europee UEFA, sebbene quattro di queste sfide siano terminate in pareggio. L'ultima trasferta dello Zenit in Italia in Champions League è stata una vittoria per 1-0 in casa del Milan nel dicembre 2012.

Manchester United-Basaksehir (martedì ore 21, Sky Sport 257)

Il Manchester United ha perso tre delle ultime quattro partite contro avversarie turche in competizioni europee (1V), comprese le ultime due di fila. L'unica precedente trasferta dell'İstanbul Başakşehir contro una squadra inglese in competizioni europee risale ad agosto 2018, sconfitta per 0-1 contro il Burnley nelle qualificazioni all’Europa League.

Psg-Lipsia (martedì ore 21, Sky Sport 256)

Questo sarà il terzo incontro tra Psg e Lipsia in Champions League negli ultimi 98 giorni: entrambe le squadre hanno vinto una sfida nelle due precedenti, con il Lipsia che ha trovato il successo nello scontro più recente (2-1 all’inizio del mese). Il Psg ha perso quattro delle ultime sei partite contro squadre tedesche in Champions League (2V).