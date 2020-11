Dopo la vittoria per 3-0 sul Leicester nell’ultimo match di Premier League, arriva un’altra ottima notizia per Jurgen Klopp: Mohamed Salah, infatti, è tornato negativo al Covid e si appresta a tornare in campo nella gara di Champions League contro l'Atalanta in programma mercoledì alle ore 21 ad Anfield. "Salah è risultato negativo, credo che sia tutto a posto con tutti i test. Lunedì abbiamo gli esami con la Uefa, ma può già allenarsi con noi", ha affermato l’allenatore dei Reds. Che per la sfida contro l’Atalanta non potrà sicuramente contare su Naby Keita che ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo al 53'.