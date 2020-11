Juventus-Ferencvaros, dove vedere la partita in tv

Nonostante qualche acciacco, è una Juventus è in fiducia quella che stasera affronterà il Ferencvaros, dopo la vittoria in campionato sul Cagliari. Replicare il successo dell’andata permetterebbe alla squadra di Andrea Pirlo di ipotecare già la qualificazione, contro gli ungheresi che finora hanno conquistato un solo punto come la Dinamo Kiev. La gara sarà diretta dall'arbitro tedesco Daniel Siebert, gli assistenti saranno Seidel e Foltyn, il quarto uomo sarà Osmers; al VAR ci saranno Fritz e Borsch.