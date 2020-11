Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

Partita fondamentale per gli uomini di Conte che devono vincere per rimettersi in corsa per la qualificazione agli ottavi. L'allenatore nerazzurro si affida alle certezze in ogni reparto. Real Madrid con diverse assenza importanti: Zidane deve fare a meno di Sergio Ramos, Benzema, Jovic, Valverde e Odriozola

Inter-Real Madrid: la sfida storica tra due big del calcio mondiale si ripete, questa volta a San Siro, dopo la sfida vinta dai blancos a Valdebebas per 3-2. La squadra di Conte deve vincere per riprendere quota nel girone e puntare alla qualificazione agli ottavi. L'allenatore nerazzurro si affida alle certezze, sia per quanto riguarda gli uomini che per l'assetto tattico. Difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Gagliardini e Vidal, sulle fasce Hakimi e Young. Barella il collegamento con la coppia d'attacco Lukaku-Lautaro

Zidane deve rinunciare a diversi giocatori chiave. Out in difesa Sergio Ramos e Odriozola, in attacco l'allenatore dei blancos non potrà schierare Benzema e Jovic. Out a centrocampo Valverde. Per questo Zidane ha convocato Hugo Duro dal Castilla. L'11 titolare sarà un 4-3-3 con il tridente Asensio, Mariano Diaz e Hazard