Atalanta-Midtjylland, quello che c'è da sapere

Queste due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, nella gara d'andata. Lo scorso 21 ottobre l'Atalanta si è imposta per 0-4 in Danimarca, grazie alle reti di Duvàn Zapata, 'Papu' Gomez, Luis Muriel e Aleksey Miranchuk. Il Midtjylland ha perso tutte le tre precedenti partite contro squadre italiane, segnando appena un gol e subendone 13. L'unica sfida in trasferta in Italia risale novembre del 2015, quando arrivò una sconfitta a Napoli per 5-0 nella fase a gironi dell'Europa League. L'Atalanta, invece, ha disputato tre sfide contro squadre danesi in Europa, mantenendo sempre la porta inviolata (1 vittoria e 2 pareggi).

Curiosità

Dopo quattro gare, l'Atalanta ha già collezionato 7 punti, tanti quanti ne aveva totalizzati lo scorso anno al termine dell'intera fase a gironi. In quel caso bastarono per ottenere la qualificazione agli ottavi, traguardo che oggi i nerazzurri devono ancora guadagnarsi. I nerazzurri non hanno segnato solo in una delle ultime 12 partite giocate in Champions League, nella sconfitta per 0-5 subita in casa contro il Liverpool. Il Midtjylland, invece, è una delle uniche due squadre ad aver perso tutte le quattro partite giocate fin qui in Champions League, insieme al Marsiglia. Il club danese, inoltre, ha la peggior differenza reti di quest'edizione (-9 con Marsiglia e Shakhtar Donetsk). Il Midtjylland ha segnato solo 2 gol con 32 tiri, con una percentuale, con una percentuale del 6.3%. Solo Marsiglia (0) e Olympiacos (1) hanno fatto meno gol.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L'uomo Champions, in casa Atalanta, è Josip Ilicic, che ad Anfield ha ritrovato il gol. Lo sloveno, in questa competizione, ha preso parte a 7 reti nelle ultime 5 partite giocate, un record per la squadra nerazzurra. In casa Midtjylland occhio a Dreyer, autore del 34% dei tiri provati dalla squadra danese in quest'edizione della Champions League (11 in totale, di cui appena uno trasformato in gol).