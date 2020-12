Atalanta-Midtjylland, le probabili formazioni

Due dubbi per Gasperini, con Pessina e Muriel favoriti su Freuler e Ilicic per una maglia da titolare contro i danesi. Torna Sportiello tra i pali senza Gollini infortunato. Il Midtjylland con un offensivo 4-2-3-1

Atalanta, Muriel in ballottaggio con Ilicic

Vincere significherebbe avvicinarsi molto alla qualificazione, per l'Atalanta. Gian Piero Gasperini lo sa e per questo schiererà la miglior formazione possibile. In porta torna Sportiello dopo l'infortunio di Gollini, davanti a lui Toloi, Romero e Djimsiti. Sugli esterni agiranno Hateboer e Gosens, al centro favorito Pessina su Freuler accanto a De Roon. L'inesauribile Gomez confermato alle spalle di Zapata e Muriel, con quest'ultimo in vantaggio su Ilicic per una maglia da titolare. Assenti Caldara, Gollini e Pasalic per infortunio, oltre ai positivi Miranchuk e Malinovskyi.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.