Borussia-Lazio, dove vedere la partita in tv

Il traguardo della qualificazione agli ottavi di Champions League è molto vicino, per la Lazio di Simone Inzaghi. In caso di impresa col Borussia Dortmund, infatti, i biancocelesti sarebbero certi dell’accesso alla fase successiva, mentre con un pareggio bisognerebbe guardare al risultato dell’altra partita tra Brugge e Zenit. In ogni caso, la Lazio dovrà riscattare il brutto ko interno con l’Udinese in campionato, per questo Inzaghi si aspetta una grande prova dalla sua squadra. In Champions, peraltro, è imbattuta: ha vinto entrambe le partite in casa e pareggiato quelle in trasferta.