Quarto gol in Champions per il bomber biancoceleste, anche se rimane il rammarico per non aver chiuso i conti con un turno d'anticipo: "Nel finale abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi, ma ci teniamo l'ottima prestazione". Adesso manca soltanto un punto: "Il nostro entusiasmo ci sta portando avanti"

Quarto gol in questa edizione della Champions League per Ciro Immobile, che consente alla Lazio di uscire dalla trasferta di Dortmund con un punto. Rimane però un po' di rammarico nelle parole dell'attaccante biancoceleste, intervenuto dopo il fischio finale ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un primo tempo non alla nostra altezza, ma non disastroso. Abbiamo subito gol su un disimpegno sbagliato, ma siamo stati bravi a reagire e nel finale abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi. Volevamo stare più tranquilli in vista dell'ultima partita, ma ci teniamo la prestazione. Sono contento, anche se la squadra meritava di più del mio gol. La sconfitta ci avrebbe dato grande rammarico per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Nel finale ci siamo catapultati in avanti perchè la mentalità è da grande squadra, vogliamo vincere sempre".