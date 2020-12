Si avvicina la conclusione della fase a gironi della massima competizione europea, un turno eliminatorio che però potrebbe essere abolito a partire dall'edizione del 2024. Questo perché l'Uefa sta riflettendo su una possibile riforma della Champions League. L'ipotesi sarebbe quella di cancellare la fase a gironi, facendo aumentare il numero delle partecipanti a 36, che si affronterebbero in un raggruppamento unico. Ogni squadra disputerebbe 10 partite, 5 in casa e in 5 trasferta, contro altrettanti avversari e al termine verrebbe stilata una classifica finale. Le prime 16 approderebbero agli ottavi di finale (affrontandosi in base al posizionamento in classifica, ad esempio la prima andrebbe a sfidare la sedicesima), mentre dalla 17a alla 24a posizione ci sarebbe la "retrocessione" in Europa League.