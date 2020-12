Cambiasso: "Biscotto Real-Gladbach? Impossibile"

L'ex calciatore di Inter e Real Madrid non crede a un possibile 'biscotto' tra merengues e Gladbach: un pareggio tra queste due squadre eliminerebbe l'Inter anche in caso di successo sullo Shakhtar. "Impossibile! Il Real non può accettare di arrivare secondo nel girone, loro giocano per vincere"

Un'ipotesi categoricamente smentita da Esteban Cambiasso, ex giocatore oltre che dell'Inter anche del Real Madrid: "Impossibile! Se hai giocato a Madrid lo sai. Fabio (Capello ndr) lo sa meglio di me - dice - Il Real Madrid non può accettare di passare come secondo del girone. Come atteggiamento ovviamente, poi alla fine se mancano 5’ le partite hanno un’altra vita. Il Real Madrid gioca per vincere, poi potrà anche pareggiare o perdere". Ed ancora: "Sono curioso di andare indietro nel tempo e capire cosa ha detto Zidane ai suoi ragazzi prima di questa partita perché prima delle altre due aveva detto che sarebbero state due finali e il Real Madrid ha vinto. Per loro la prossima partita sarà come una finale". A corroborare l'idea di Cambiasso anche un'altra ipotesi: in caso di pareggio dello Shakhtar con l'Inter, al Real non basterebbe un pareggio in virtù degli scontri diretti a sfavore.