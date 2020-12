A segno due volte contro il 'Gladbach come a San Siro, il centravanti nerazzurro si conferma intoccabile per Conte in Italia e in Europa. Considerando le ultime due stagioni delle competizioni Uefa (Champions ed Europa League), Lukaku occupa il 3° posto tra i migliori marcatori complessivi. Presenti altri 4 protagonisti della Serie A, ma non CR7. Ecco la classifica stilata attraverso i dati Opta

LA CLASSIFICA MARCATORI DELLA CHAMPIONS