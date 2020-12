Champions League, il programma delle gare di oggi

Inter e Atalanta si giocano l’accesso agli ottavi. La squadra di Conte deve battere lo Shakhtar e sperare che la partita di Madrid non finisca in pareggio. Ai bergamaschi invece basterà non perdere sul campo dell’Ajax

La fase a gironi della Champions League si concluderà stasera, con le gare del mercoledì della sesta giornata. L’Atalanta dovrà conquistare la qualificazione sul campo dell’Ajax: alla squadra di Gasperini basterà non perdere per finire davanti proprio agli olandesi e accedere agli ottavi di finale. Discorso più complesso per l’Inter, che invece deve battere lo Shakhtar e sperare che Real Madrid e Borussia Monchengladbach non pareggino. Già qualificate agli ottavi Bayern Monaco, Manchester City, Porto e Liverpool. A queste si aggiunge Psg-Basaksehir: sospesa per un brutto episodio di razzismo, riprenderà alle 18.55 dal 14'.