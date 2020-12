10/10 ©Ansa

CURIOSITÀ - Non sappiamo ancora se giocherà l’ex Real Madrid Pepe, tornato al Porto nel 2019, che potrebbe affrontare da avversario l’amico Cristiano Ronaldo, suo compagno in Nazionale e tra i Blancos. Detto di un ex Serie A come l’allenatore Conceicao, in rosa figurano altre vecchie conoscenze: c’è Marcano dai trascorsi alla Roma e Felipe Anderson, trasferitosi in estate in prestito dal West Ham. Solo briciole in campo finora per lui