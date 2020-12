2/10

L'AVVERSARIA. Facile da presentare, la squadra di Hansi Flick è una formazione 'quasi perfetta'. Oltre a essere campione d'Europa in carica continua a dominare in Bundesliga, anche se, fino a questo momento della stagione non ha ancora 'ammazzato' il campionato e nell'ultimo turno ha pareggiato in casa dell'Union Berlino