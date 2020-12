Robert Lewandowski mette in guardia il Bayern Monaco in vista della sfida degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio . Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la cerimonia di premiazione del Golden Boy 2020, dove è stato premiato come miglior giocatore dell'anno, l'attaccante polacco ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi: "Per noi contro la Lazio sarà una partita molto complicata - ha chiarito Lewandowski -, sappiamo che è una squadra davvero forte con dei giocatori super in rosa . Dovremo prepararci molto bene. Credo che la sfida con la Lazio sarà molto interessante, ovviamente vogliamo passare il turno ma rispettiamo tanto questa squadra ".

"Tutti ci vogliono battere, ma siamo pronti a vincere ancora"

Lewandowski ha poi spiegato i motivi che hanno reso così vincente il club bavarese: "Da quando è arrivato Flick abbiamo ritrovato la voglia di giocare bene e di dimostrarlo in campo. In allenamento proviamo tante soluzioni e lavoriamo duro, poi in campo si vedono i risultati. Sappiamo che tutti, dai difensori agli attaccanti, dobbiamo essere sempre concentrati al massimo per applicare la nostra idea tattica, per pressare nel modo e con i tempi giusti o per muoverci bene. Abbiamo vissuto una stagione fantastica e dobbiamo essere bravi a rimanere forti mentalmente e a giocare come abbiamo fatto finora, perché ora ogni squadra vuole batterci. Ma siamo pronti e vogliamo continuare a vincere anche nei prossimi mesi". Poi un pensiero sulla nomination della FIFA a miglior giocatore al mondo: "Sono molto felice di essere stato nominato fra i tre migliori giocatori al mondo - ha aggiunto l'attaccante del Bayern -, già il fatto di giocarmi il premio con Cristiano Ronaldo e Messi significa tanto per me. Sappiamo cosa abbiamo vinto in questa stagione, come abbiamo giocato e sono soprattutto orgoglioso di avere la possibilità di vincere questo premio. Però bisogna aspettare fino al 17 dicembre, quindi non devo pensarci troppo".