Barcellona-Psg, oltre a essere forse il più affascinante degli ottavi di Champions in programma da domani, sarà certamente la partita di Lionel Messi. Presente e futuro che si intrecciano su un campo di calcio, col rammarico della mancata presenza causa infortunio di Neymar, che avrebbe riportato al Camp Nou anche un bel po’ di passato, rappresentato da quel connubio di magie e talento che per 4 anni ha deliziato i tifosi del Barcellona. Ma senza il brasiliano, le attenzioni saranno tutte inevitabilmente puntate sul fuoriclasse del Barcellona. Che non sfiderà solo il prodigio Mbappé, ma a detta di molti anche il suo prossimo futuro. Il Psg, e non è più un mistero, sta infatti facendo di tutto per cercare di convincere Messi, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con gli spagnoli e quasi certamente lascerà i blaugrana, ad accettare il trasferimento in Francia. Nei giorni scorsi Leonardo, il direttore sportivo dei parigini, ne ha apertamente parlato, seguito a ruota da diversi quotidiani francesi, e non solo, che hanno cominciato a delineare i contorni della vicenda, spiegando come e perché l’affare non sembri così impossibile. Un’eventualità che, ovviamente, non può far piacere ai tifosi del Barcellona, già destabilizzati da un’estate (la scorsa) nella quale il divorzio forse più clamoroso della storia del calciomercato sembrava essere diventato una certezza.