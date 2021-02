Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Dopo due mesi torna finalmente la UEFA Champions League. Questa sera, alle ore 21, si giocheranno infatti due importanti partite del primo turno degli ottavi di finale. Il big match di giornata è quello tra Barcellona e PSG, che si affronteranno al Camp Nou a quattro anni di distanza dalla "remontada" con il 6-1 dei catalani sui parigini nel 2017. Spazio poi alla sfida tra Lipsia e Liverpool, che si giocherà a Budapest a causa delle limitazioni sui viaggi dovute al Covid-19. Tutte le partite sono visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW TV con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre sono visibili tutte le partite delle squadre italiane e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite. Per i clienti Sky, tutte le partite possono essere seguite in diretta anche su Sky Go, anche in HD. E per rimanere sempre connessi, news e aggiornamenti continui sul sito skysport.it e l’App Sky Sport.