L'allenatore del Porto, alla vigilia del match contro la Juve, analizza il momento della sua squadra: "In campionato non sta andando bene, ma in Champions abbiamo fatto partite interessanti". E poi ricorda quel suo gol storico, proprio contro i bianconeri

Un Porto a due facce , quello che si è visto finora, e lo sa bene anche il suo allenatore, Sergio Conceiçao , che alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions contro la Juventus analizza lo strano “comportamento” dei suoi, a -10 dalla vetta in Primeira Liga e capaci invece di chiudere il girone di Champions alle spalle del Manchester City, con una sola sconfitta (nella prima gara, proprio contro i citizens). “In campionato non sta andando tanto bene: lasciamo troppi spazi agli avversari , abbiamo un atteggiamento diverso”, spiega. “ In Champions invece abbiamo fatto delle partite molto interessanti sia a livello difensivo che offensivo : secondo me bisogna essere forti in tutti i diversi momenti del gioco e noi abbiamo fatto delle belle partite”.

Che il Porto sia squadra che non rinuncerà ad attaccare lo chiarisce lo stesso Conceiçao: “Ogni partita ha la sua storia, domani sarà un’altra contro una delle squadre più forti del mondo, con giocatori fantastici. Dobbiamo essere solidi e attenti in difesa e, quando abbiamo la palla, capire che spazi dobbiamo esplorare per arrivare a fare gol , perché è importante difendere bene ma anche arrivare alla porta avversaria”.

"Mio figlio? Uno come tutti gli altri"

E se in campionato lo Sporting capolista ha allungato in classifica è anche a causa della brutta prestazione del Porto di sabato scorso, in casa con il Boavista, con un 2-2 strappato con una rimonta nella ripresa (all’intervallo era sotto 2-0) dopo l’ingresso in campo di Conceiçao… junior. A salvare la squadra è stato infatti Francisco, detto Chico, il figlio diciottenne dell’allenatore, al suo esordio: gettato nella mischia nel finale e subito protagonista con un rigore guadagnato e un gol propiziato (ma poi annullato) che sarebbe valso la vittoria.

Resta l’immagine dell’abbraccio padre-figlio dopo quella rete (e prima che il Var la cancellasse), entrambi con gli occhi lucidi: “Per me quel momento è stato emozionante”, racconta Sergio Conceiçao. “Non so se si capisce ma ‘da papà’ sono felice e orgoglioso che ‘l’allenatore’ del Porto abbia fiducia in Francisco. Lui per me è uno come tutti gli altri, ha qualità e talento come tanti altri giovani del Porto e noi cerchiamo di stare attenti per vedere qual è il miglior modo di inserirli in prima squadra. Dipende anche da quello di cui abbiamo bisogno in quel momento. Dopo i primi 45 minuti disastrosi della nostra squadra rischiavamo di vincere: è stato un bel momento, ma fosse stato un altro giocatore forse mi sarei comportato nello stesso modo”.