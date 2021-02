Il risultato finale, nonostante la rimonta nel secondo tempo, è un ulteriore mezzo passo falso in ottica titolo. Quel che resta, però, è la storia che emoziona e lascia un’impronta indelebile sul derby di Porto. La sfida cittadina dei Dragoes contro il Boavista (finita 2-2), ha regalato infatti un debutto speciale (con un pizzico di rammarico per il mancato lieto fine) per il giovane Chico Coinceçao, gettato nella mischia a un quarto d’ora dal termine dal papà Sergio, ex Lazio e Inter da giocatore e da quattro stagioni allenatore del club campione in carica in Portogallo. Quindici minuti in campo per il classe 2002, sufficienti tuttavia per far intravedere le qualità e provare a cambiare il corso del match a favore dei suoi: un rigore guadagnato (il secondo della serata) e poi fallito da Sergio Oliveira all’86’, poi tre giri di orologio dopo la percussione in area e conclusione piazzata su cui c’è stata la respinta del portiere e il gol in ribattuta di Evanilson, annullato dal Var per un fallo di mano dello stesso brasiliano. La vittoria in rimonta – il Boavista vinceva 2-0 – non è arrivata, ma resta la prestazione di Chico e quel meraviglioso abbraccio con Sergio dopo la giocata che aveva propiziato il possibile 3-2: una lunga corsa e poi l’incrocio degli sguardi con gli occhi lucidi, prima di affondare fra le braccia del papà...