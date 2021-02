Il candidato alla presidenza del club in esclusiva a Sky Sport: "Messi va valorizzato con l'affetto che merita e con un'offerta economica all'altezza ma lui non lo fa per i soldi: serve una proposta sportiva vincente, Leo vuole vincere ancora con il Barcellona. Suo contratto incide su debiti club? Il costo di Messi si aggira intorno all'8% del totale ma lui genera il 30% delle entrate" BARCELLONA-PSG 1-4, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Farò tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona". Parola di Joan Laporta, ex presidente blaugrana e di nuovo candidato in vista delle prossime elezioni, che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport parla del futuro del numero 10 argentino. Il contratto di Messi va in scadenza a giugno del 2021 e non è un mistero il fatto che il Psg (vittorioso per 4-1 martedì sera proprio al Camp Nou nell'andata degli ottavi di finale di Champions League) stia cercando da settimane di convincere la stella argentina a trasferirsi in Francia a fine stagione.

"Messi vuole vincere ancora con il Barcellona" "Sono in molti a volerlo - ammette Laporta - per far sì che Messi resti a Barcellona servirà un'offerta importante". Il denaro non sarà però una componente fondamentale: "Messi va valorizzato con l'affetto che merita e con una proposta economica all'altezza ma lui non lo fa per i soldi - sottolinea Laporta - lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i soldi. Sicuramente servirà un'offerta sportiva competitiva perché lui è un vincente, vuole vincere ancora con il Barcellona".