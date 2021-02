Zidane perde anche Benzema: out con l'Atalanta

L'attaccante non ha recuperato dal problema muscolare e non è stato convocato per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta (mercoledì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Salgono a nove le assenze tra gli spagnoli

Il Real Madrid continua a perdere pezzi pregiati in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Oltre alle assenze certe di due titolarissimi come Sergio Ramos e Marcelo, Zinedine Zidane non avrà a disposizione per la sfida del Gewiss Stadium (mercoledì ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) anche Karim Benzema. L’attaccante francese, infatti, non è stato inserito nell’elenco dei convocati che prenderanno parte alla gara di Bergamo che si giocherà il 24 febbraio: Benzema non ha recupero dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l’ultima gara di Liga vinta contro il Valladolid. Una perdita importantissima per Zidane, visto che Benzema in questa stagione ha realizzato il 34% dei gol (17) messi a segni a dal Real Madrid.