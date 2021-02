All'Olimpico l'andata degli ottavi di Champions: Inzaghi sceglie il tandem Immobile-Correa, sulla fascia rientra Lazzari assente per squalifica in campionato; difesa quasi obbligata. Diverse assenze nel Bayern, ma un'unica certezza: Robert Lewandowski. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 dalle ore 21

Ci sono i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco (freschi vincitori anche del Mondiale per club) sulla strada della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi inizia la sua avventura nella fase a eliminazione diretta della Champions, e agli ottavi è super-sfida contro i tedeschi, ospiti questa sera all’Olimpico, che rappresenta “il coronamento di 5 anni bellissimi”, come detto dall’allenatore della Lazio. “Affrontiamo una squadra ingiocabile ma altre volte eravamo sfavoriti e abbiamo fatto bene. Giocheremo con spensieratezza e umiltà, provando a tenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno”.

Torna Lazzari, difesa obbligata leggi anche Inzaghi: "Bayern? Ce la giocheremo, come sempre" Inzaghi dovrebbe confermare quasi interamente l’undici che ha battuto la Sampdoria nell’ultimo turno di A, con un solo cambio sulla fascia: Lazzari, squalificato in campionato, riprenderà il suo posto in Champions. Assenti per infortunio Luiz Felipe e Radu, le alternative in difesa non sono molte: davanti a Reina quindi giocheranno ancora Patric, Acerbi e Musacchio. Sulle fasce Lazzari, come detto, e Marusic. Confermati i tre in mezzo al campo: Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Ad affiancare Immobile, atteso dalla sfida a distanza con Lewandowski, c’è Correa, favorito su Caicedo e Muriqi.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi