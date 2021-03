Champions League, le curiosità degli ottavi

Cristiano Ronaldo pronto a riscattare la gara dell’andata col Porto, dove ha tirato una sola volta in porta. Mbappé pronto a strappare un record a Messi. L’Atalanta riuscirà a trovare la sesta vittoria di fila lontano da Bergamo in Champions?

Il Liverpool non è mai stato eliminato nelle sfide a eliminazione diretta di Champions League dopo aver vinto fuori casa il match l'andata – in più, l'ultima volta che ha vinto entrambe le gare agli ottavi è stata nel 2008-09 contro il Real Madrid. In base alla qualità dei suoi tiri, Emil Forsberg è il giocatore del Lipsia con il valore più alto di Expected Goals in questa Champions (3) - tuttavia, è il calciatore che la differenza negativa maggiore tra gol fatti ed xG in questa edizione del torneo (-2: un gol).

Se il Borussia Dortmund dovesse evitare la sconfitta, si qualificherebbe per i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2016/17 con Thomas Tuchel. Il Dortmund ha perso la gara di ritorno degli ottavi di finale in ciascuna delle ultime due occasioni, 1-0 contro gli Spurs nel 2018/19 e 2-0 contro il PSG nel 2019/20. Il Siviglia non ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta della Champions dopo aver perso all'andata.

La Juventus ha bisogno di vincere per ribaltare il 2-1 dell'andata e qualificarsi ai quarti di finale. I precedenti interni col Porto sono favorevoli: 3-1 nell'ottobre 2001 e 1-0 nel marzo 2017, proprio nella gara di ritorno degli ottavi dell’edizione 2016/17. Nella gara d’andata, Cristiano Ronaldo ha realizzato un solo tiro, suo record negativo in una partita a eliminazione diretta di Champions League dalla semifinale di ritorno 2010/11 del Real Madrid contro il Barcellona, quando non aveva tentato alcuna conclusione.

Manchester City-Borussia Mönchengladbach, martedì 16 marzo ore 20:45 (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Il Borussia Mönchengladbach non ha mai vinto in trasferta contro avversarie inglesi in Champions League (un pareggio e tre sconfitte), e ha subito otto gol nelle ultime due sfide esterne: 2-4 nel 2015-16 e 0-4 nel 2016 -17, in entrambi i casi contro il Manchester City.

Real Madrid-Atalanta, martedì 16 marzo ore 20:45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

L’Atalanta ha vinto le ultime cinque trasferte in Champions League, striscia in corso più lunga nella competizione, segnando 14 gol nel parziale, mantenendo la porta inviolata quattro volte (solo tre gol subiti). Josip Ilicic ha segnato sei reti nelle sue ultime quattro presenze da titolare in Champions, quattro di queste nell’ultima trasferta in Spagna (contro il Valencia). Ilicic è, ad oggi, l’unico giocatore ad aver segnato quattro o più gol in trasferta in un match ad eliminazione diretta nella competizione.

Bayern Monaco-Lazio, mercoledì 17 marzo ore 20:45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Nessuna delle ultime 21 squadre che hanno affrontato il Bayern fuori casa per la prima volta in Champions League ha vinto (un pareggio e 20 sconfitte), dopo il Bordeaux nel novembre 2009 (0-2). In 88 precedenti nella storia della competizione, nessuna squadra ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso all’andata in casa con almeno tre gol di scarto.

Chelsea-Atletico Madrid, mercoledì 17 marzo ore 20:45 (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

All’andata Olivier Giroud (34 anni, 146 giorni) è diventato il marcatore più anziano con il Chelsea in una gara a eliminazione diretta di Champions League. L'Atletico Madrid ha perso tre partite contro i Blues, contro nessuna squadra ha incassato più sconfitte nel torneo (tre anche contro Bayern Monaco e Real Madrid).