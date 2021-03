Federico Chiesa si era caricato la Juventus sulle spalle, aveva dato corpo alle speranze di passaggio del turno con una splendida doppietta. Purtroppo però non è bastato per conquistare i quarti di finale contro il Porto. Così, anche i due gol assumono un’importanza relativa. "Ringrazio tutti per i complimenti, ma non mi porto a casa nulla di positivo. Volevo passare come tutta la squadra, siamo rammaricati e tristi. Meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto, ma alla fine abbiamo sbagliato. Non siamo ai quarti, ora dobbiamo lavorare a campionato e Coppa Italia. La Serie A è dura, tante squadre stanno facendo bene, ma come ho sempre detto crediamo nello scudetto e dobbiamo fare una grande prestazione a Cagliari per dimostrare che la Juve non molla mai. Quando non si passa, si cercano di fare analisi per capire dove abbiamo sbagliato, ma penso che per la pericolosità nel secondo tempo meritavamo di passare, anche se siamo stati in superiorità numerica. Non ci creiamo alibi, dovevamo passare" ha osservato il giocatore, intervistato da Sky Sport. Da un punto di vista personale, ha dimostrato di poter essere determinante anche a questi livelli: "Il mio mantra è migliorarmi sempre, è questo che mi ha fatto arrivare a questi livelli e che spero mi mantenga così in alto. Cerco di dare sempre il meglio per la squadra attraverso la prestazione".