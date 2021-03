Liverpool-Lipsia, le probabili formazioni

Liverpool e Lipsia si ritrovano, una di fronte all’altra, di nuovo sul campo neutro di Budapest. I Reds sono forti del vantaggio di 2-0 accumulato nella gara d’andata. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Liverpool, Firmino non recupera

Oltre ai problemi in difesa, dove Jurgen Klopp ha gli uomini contati, il Liverpool perde anche Firmino per un problema al ginocchio. Salah prenderà il posto del brasiliano al centro dell’attacco, con Diogo Jota che giocherà largo a destra; Mané invece sarà a sinistra. Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni in difesa, Fabinho e Phillips al centro davanti ad Alisson. A centrocampo Jones, Wijnaldum e Thiago Alcantara.

LIVERPOOL (4-3-3) probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Salah, Mané. All. Jurgen Klopp.