Neymar non ce la fa, le probabili di Psg-Barça

Il Barcellona non si snatura, alla ricerca di una rimonta quasi disperata, e conferma il 3-5-2 senza Piqué. La squadra di Pochettino risponde, priva di Neymar e Kean, con un 4-3-3 con Di Maria e Mbappé ai lati di Icardi. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253

PSG (4-3-3) probabile formazione : Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa; Gueyé, Verratti, Paredes; Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Mauricio Pochettino.

Al Parco dei Principi si riparte dal 4-1 in favore del Paris Saint-Germain , che stavolta vuole scacciare gli spettri di quella rimonta subita dal Barcellona quattro anni fa. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253.

Il Barcellona conferma la difesa a tre

I catalani si affidano ancora con la difesa a tre, con cui hanno trovato una discreta continuità nelle ultime uscite. Per Koeman scelte obbligate in difesa, dove Piqué è indisponibile e Araujo va verso il forfait. Il reparto sarà composto da Umtiti, Lenglet e Mingueza. Dest e Jordi Alba si muoveranno su tutta la fascia, mentre Busquets, De Jong e Pedri giocheranno al centro. In avanti, Messi farà coppia con Dembélè, mentre Griezmann partirà nuovamente dalla panchina.

BARCELLONA (3-5-2) probabile formazione: Ter Stegen; Umtiti, Lenglet, Mingueza; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé. All. Ronald Koeman.