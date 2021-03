Real Madrid-Atalanta, dove vedere la partita in tv

All’andata non è stata la partita che ci si attendeva. Pesante l’espulsione di Freuler dopo soli 17 minuti, che ha finito per condizionare l’atteggiamento dell’Atalanta. Nonostante tutto, la squadra di Gasperini era riuscita a mantenere lo 0-0, fino all’invenzione di Mendy che dà al Real Madrid un vantaggio importante, ma non decisivo. La gara di ritorno sarà diretta da una squadra arbitrale tutta olandese: l'arbitro sarà Danny Makkelie, gli assistenti Steegstra e Diks, Lindhout il quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Blom e Kamphuis.