Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

I tedeschi recuperano Neuer, panchina per Coman; Inzaghi fa rifiatare alcuni dei titolarissimi, compreso Immobile. Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio, mercoledì dalle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

90 minuti da affrontare al meglio, nonostante la qualificazione ai quarti della competizione sia ormai compromessa dopo il ko per 4-1 all’Olimpico. Mercoledì la Lazio sfida il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, una gara che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

La probabile formazione del Bayern Monaco

I dubbi di formazione, come ammesso dallo stesso Flick in conferenza stampa alla vigilia, riguardano Neuer e Coman, entrambi non al meglio. Il portiere alla fine dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre l’ex Juve Coman dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle dell’unica punta Robert Lewandowski agiranno, da destra a sinistra, Sanè, Muller e Gnabry. Duo di centrocampo composto da Goretzka e Kimmich, in difesa invece Boateng e Alaba saranno i centrali, con Pavard e Davies sulle fasce.

BAYERN MONACO (4-2-3-1), la probabile formazione: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Flick.