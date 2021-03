Chelsea-Atletico, dove vedere la partita in tv

I Blues, in serie positiva da quando è arrivato Tuchel, ricevono l’Atletico Madrid, capolista del campionato spagnolo. All’andata vittoria del Chelsea con la rovesciata di Giroud. La gara sarà diretta dall’arbitro Orsato. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253

Uno degli ottavi di finale più interessanti va in scena a Stamford Bridge, dove il Chelsea riceve la capolista della Liga, l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone dovrà ribaltare lo 0-1 subito all’andata dai Blues, che si sono aggiudicati il primo atto con la splendida rovesciata di Olivier Giroud e che sono in serie positiva da quando è arrivato Thomas Tuchel in panchina. La sfida sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato, che sarà assistito da Giallatini e Preti e dal quarto uomo Doveri. Al VAR ci saranno Irrati e Valeri.