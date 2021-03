Nei quarti di finale di Champions League il Porto affronterà il Chelsea, ma il club portoghese sembra non aver ancora terminato i festeggiamenti per la qualificazione conquistata ai danni della Juventus, eliminata agli ottavi. Poco prima del sorteggio di Nyon, infatti, i Dragões hanno postato un video sul proprio profilo Twitter che non è passato inosservato. Soprattutto ad alcuni sostenitori bianconeri, che vi hanno ravvisato una frecciatina.