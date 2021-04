Champions League, partite e curiosità sui quarti

Tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile si giocano le prime 4 sfide d'andata dei quarti di finale di Champions League. Precedenti, statistiche e curiosità: tutto quello che c'è da sapere sui match tra City-Dortmund, Real-Liverpool, Bayern-Psg e Porto-Chelsea Condividi:

Manchester City-Borussia Dortmund, martedì 6 aprile ore 21 (Sky Sport 253) Sono solo due i precedenti tra le due squadre, che si sono affrontate nella fase a gironi della Champions League 2012/13: un pareggio per 1-1 all'Etihad e un successo per 1-0 per il Dortmund al Signal Iduna Park il bilancio. Il Manchester City ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre tedesche (1N) e ha ottenuto 12 vittorie totali contro squadre tedesche. Dalla sconfitta nella prima partita della fase a gironi (1-3 v Lazio), il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Champions League (5V, 2N). Il Manchester City ha perso quattro delle cinque partite giocate ai quarti di finale di Champions League sotto la guida di Pep Guardiola, con il City che è uscito in questa fase della competizione in tutte le ultime tre stagioni. Questo è il primo quarto di finale di Champions League per il Borussia Dortmund dal 2016/17, quando perse complessivamente 6-3 contro il Monaco.

Real Madrid-Liverpool, martedì 6 aprile ore 21 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) leggi anche Real Madrid, Hazard non ce la fa. Rientra Valverde Questa sarà la prima sfida in Champions League tra Real Madrid e Liverpool dalla finale del 2018, vinta per 3-1 dagli spagnoli. In quell’occasione, i Blancos vinsero per la terza volta consecutiva il torneo, con Zinedine Zidane che divenne l’allenatore ad aver alzato più volte il trofeo assieme a Carlo Ancelotti (tre). Il Liverpool ha perso le ultime tre partite contro il Real Madrid in Champions League: solo una volta i Reds hanno subito quattro sconfitte di fila contro un’avversaria nelle competizioni europee, contro il Benfica, tra il 1984 e il 2010. Nell'unica precedente sfida europea nella fase a eliminazione diretta, il Liverpool ha vinto 5-0 tra andata e ritorno contro il Real Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2008/09: la più larga sconfitta in termini di punteggio complessivo del Real in un doppio confronto nella fase a eliminazione diretta in Champions League.