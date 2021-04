Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: "Questa squadra è stata sottovalutata, meritiamo fiducia. Ribaltiamo quello che viene detto e non ci arrendiamo mai". Insieme all'allenatore francese è intervenuto anche Nacho, che ha parlato di mercato: "Il rinnovo o meno di Ramos e il mercato estivo del Real influenzeranno il mio futuro" Condividi:

Una notizia positiva e un'altra negativa emergono dalla lista dei convocati del Real Madrid in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. Continua infatti il calvario di Eden Hazard, alle prese con l'ennesimo problema muscolare della sua stagione e che non gli permetterà di essere a disposizione di Zidane per il match di martedì sera. Recuperato invece Federico Valverde, anche lui alle prese nelle ultime settimane con un problema muscolare che in un primo momento aveva fatto pensare a un suo forfait per la sfida ai Reds. Valverde è dunque ristabilito ed è nella lista dei convocati di Zidane.

Zidane: "Questa squadra è stata sottovalutata" leggi anche Champions League, calendario e orari dei quarti Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa per le tante critiche ricevute: "Credo che questa squadra sia stata sottovalutata, meritiamo fiducia. Quello che possiamo fare è il nostro lavoro ogni giorno, ma questa squadra ribalta ciò che viene detto, non ci arrendiamo mai. Finché c'è vita, combattiamo sempre. Abbiamo avuto momenti difficili e ora stiamo bene, ma questo non significa nulla". E se gli si chiede se quella contro il Liverpool sia una finale anticipata, Zidane ha le idee chiare: "È una gara ad eliminazione diretta e quindi è una finale da 180 minuti o più. Sappiamo cosa ci aspetta, ma pensiamo solo alla partita di domani". L'allenatore madrileno ha proseguito, tessendo le lodi del rivale Klopp: "È un grande allenatore, con una grande esperienza. Il lavoro che ha svolto in tutta la sua carriera è stato molto buono. Giocheremo contro una squadra molto forte e solida. I tre attaccanti li conosciamo, sanno essere molto efficaci, ma siamo attenti a tutto". Infine, un breve punto sulle condizioni di Hazard: "Ho bisogno di tutti i miei giocatori. E spero di avere tutti i miei giocatori prima della fine della stagione".