Il tedesco sta bene ed è ora in isolamento domiciliare: scelte obbligate in attacco vista anche l'assenza di Lewandowski. Flick: "Il Psg non è cambiato molto rispetto alla finale dello scorso anno, dovremo essere in grado di fermare il loro giro palla"

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Serge Gnabry nei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. L'attaccante tedesco, infatti, è risultato positivo al Covid-19: sta bene ed è stato posto in isolamento domiciliare. Gnabry, autore di dieci gol in stagione, salterà così la terza partita dell'anno in Champions dopo l'andata degli ottavi di finale contro la Lazio e la prima partita della fase a gironi contro l'Atletico Madrid.

Scelte obbligate in attacco

Poche opzioni per Flick nel reparto avanzato. L'assenza di Gnabry, infatti, si unisce a quelle di Lewandowski e Douglas Costa. Dovrebbe essere confermato lo stesso attacco visto contro il Lipsia con Sané, Muller e Coman alle spalle di Choupo-Moting. Nell'undici titolare tornerà Davies, fuori per squalifica nell'ultimo turno di Bundesliga, e giocherà al posto di Lucas Hernandez. In difesa favorito Sule per far coppia con Alaba: Boateng dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo confermati Kimmich e Goretzka.