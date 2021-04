City-Dortmund, dove vedere i quarti in tv

La squadra di Guardiola, sempre fuori ai quarti nelle ultime tre stagioni, sfida i tedeschi nel match d'andata dei quarti di finale. Manchester City-Borussia Dortmund in diretta martedì dalle ore 21 su Sky Sport 253

Una sfida che promette gol, emozioni e spettacolo, come solo la Champions riesce a offrire. Il Manchester City di Guardiola sfida i tedeschi del Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno martedì 6 aprile. Solo due i precedenti nella competizione tra i due club, entrambi nella fase a giorni dell’edizione 2012-2013: bilancio che recita un successo per il Dortmund e un pareggio. Guardiola chiamato a superare la "maledizione" quarti di finale: il suo City infatti è sempre uscito in questa fase della competizione nelle ultime tre stagioni.