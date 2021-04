Porto-Chelsea, dove vedere la partita in tv

Dopo aver eliminato la Juve, il Porto prova a regalarsi un’altra impresa contro il Chelsea, reduce da una brutta sconfitta in Premier League. Dirige lo sloveno Vincic, fischio d’inizio alle 21:00 su Sky Sport 253

Agli ottavi di finale non partivano con i favori del pronostico, eppure Porto e Chelsea sono riuscite ad eliminare rispettivamente la Juventus e l’Atletico Madrid. E nessuna delle due vuole rinunciare al sogno di proseguire in Champions League. La squadra di Tuchel cercherà di ritrovarsi, dopo il brutto ko subito nell’ultimo turno di Premier League, in casa contro il West Bromwich Albion (2-5). La gara sarà diretta dall'arbitro sloveno Slavko Vincic; gli assistenti saranno Klancnik e Kovacic, il quarto uomo Jug. Al VAR ci saranno i polacchi Gil e Kwiatkowski.