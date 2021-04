Al termine della partita vinta contro il Porto, l'allenatore del Chelsea si ferma a bordocampo a guardare sul maxischermo i gol del Psg, la sua ex squadra, contro il Bayern. Impossibile un eventuale incrocio in semifinale, potrebbero ritrovarsi da avversari solo in un'eventuale finale

Prima la vittoria, pesantissima visto il 2-0 in trasferta che vale un bel pezzo di semifinale; poi un pensiero alla sua ex, che nel frattempo poneva le basi per conquistarsi lo stesso traguardo. Tuchel guida il Chelsea al successo sul Porto ma poi, a fine gara, si ferma a rimirare sul maxischermo i gol del Psg, la sua ex squadra, che a Monaco ha fatto l’impresa battendo 3-2 il Bayern. Quel Bayern campione in carica che ad agosto lo aveva battuto in finale, sfilandogli una Champions mai così vicina per lui e per il club parigino.