Per una firma Octavian perse il posto. Ma che firma! E' quanto accaduto all'assistente romeno Sovre, che di nome fa appunto Ocatavian, sospeso dalla commissione arbitrale per aver chiesto (e ottenuto) un autografo a Erling Haaland al termine della gara di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund. Una scena immortalata dalle telecamere presenti nel tunnel degli spogliatoi e che in pochi minuti ha fatto il giro del web, scatenando numerose polemiche sui social. Successivamente alcuni media romeni hanno chiarito la natura benefica del gesto di Sovre, che però non lo ha salvato da un provvedimento che è arrivato puntuale dalla commissione arbitrale. L'assistente era stato designato per la partita tra Universitate Craiova e CFR Cluj, ma è stato escluso e sostituito.