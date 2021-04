B. Dortmund-Man. City, dove vedere la gara in tv

Borussia Dortmund o Manchester City, chi riuscirà ad accedere alle semifinali di questa edizione della Champions League? Tutto ancora apertissimo dopo il 2-1 per i Citizens nel match di andata in Inghilterra: nella gara di ritorno dei quarti di finale i tedeschi di Terzic si aggrappano al gol di Reus per mantenere vive le speranze di impresa, mentre la squadra di Guardiola punta a mantenere il vantaggio conquistato grazie alla rete siglata al 90' da Foden.