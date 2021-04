Notte travagliata per gli uomini di Pep Guardiola, svegliati in tre diversi momenti da fuochi d'artificio fatti esplodere dai tifosi del Borussia Dortmund al di fuori dell'albergo. L'allenatore spagnolo ha deciso di annullare la seduta di allenamento mattutina per il City. Si ripartirà dal 2-1 in favore degli inglesi dell'andata, fischio d'inizio alle ore 21, match in diretta su Sky Sport 253

Il Manchester City si prepara alla sfida importantissima nella serata di mercoledì 14 aprile contro il Borussia Dortmund, che vale la qualificazione alle semifinali di Champions League ( diretta dalle 21 su Sky Sport 253 ). La vigilia degli uomini di Guardiola non è stata però delle più semplici, con la formazione inglese che nella notte precedente al match è stata "accolta" da fuochi d'artificio al di fuori del proprio albergo che hanno impedito ai calciatori di riposare al meglio. I primi scoppi (organizzati da alcuni sostenitori del Borussia) al di fuori del Raddison Blu Hotel di Dortmund sono avvenuti intorno alle 2.45 del mattino , svegliando non solo i calciatori del City ma anche tutti i residenti della zona. Nonostante un primo intervento delle forze dell'ordine, intorno alle 4.30 un altro gruppo di tifosi del Dortmund ha fatto esplodere altri fuochi d'artificio in una zona vicina all'albergo. Un terzo tentativo è stato invece sventato verso le 5.30 del mattino. Secondo quanto appreso dalle fonti locali sono stati utilizzati esplosivi di tipo industriale , quindi molto potenti e rumorosi.

Allenamento annullato al mercoledì mattina

Pep Guardiola, probabilmente anche in seguito alla nottata trascorsa, ha deciso di cancellare l'allenamento previsto per mercoledì mattina e si avvicina così al match non in condizioni ideali. Al Signal Iduna Park di Dortmund (fischio d'inizio alle ore 21) si ripartirà dal 2-1 in favore degli inglesi maturato all'andata, grazie al gol vittoria di Foden nei minuti finali del match. Guardiola, che per dieci undicesimi dovrebbe avere la formazione pronta, ha un unico dubbio che riguarda l'attacco: ballottaggio tra una vera prima punta come Gabriel Jesus o un falso nueve come Bernardo Silva per completare il terzetto composto da Mahrez e Foden.