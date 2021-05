La presenza dell'attaccante all'Etihad resta in dubbio, come confermato dall'allenatore del Psg in conferenza stampa: "Valuteremo domani, non abbiamo ancora preso una decisione". Guardiola intravede la finale: "Obiettivo storico, dovremo mantenere il nostro atteggiamento"

I 90 minuti dell'andata hanno candidato il Manchester City a squadra favorita per approdare all'ultimo atto, ma il cosiddetto derby degli sceicchi promette ancora spettacolo e un finale tutto da scrivere. Il Psg, dopo la sconfitta rimediata l'anno scorso a un passo dal trionfo, non vuole rinunciare anche in questa stagione al sogno Champions e si prepara a tentare la rimonta. Difficile oggi dire se potrà contare anche su Mbappé per cercare il ribaltone all'Etihad, come confermato da Pochettino nella conferenza stampa pre-partita: "Kylian stasera inizierà l'allenamento in forma individuale, poi vedremo se potrà unirsi al resto del gruppo per la seconda parte - ha spiegato l'allenatore -. In ogni caso c'è ancora un giorno, vedremo. Sì, sono preoccupato per lui, ma valuteremo meglio nelle prossime ore. Non abbiamo ancora preso una decisione".

Pochettino: "Pressione? Io sono rilassato. Dovremo correre dei rischi ed essere pronti a soffrire"

A prescindere dalla presenza o meno dell'attaccante classe '98, l'argentino ha le idee chiare su che partita impostare: "Il City gioca con la stessa filosofia da cinque anni, è stata costruita per giocare in questo modo - ha aggiunto Pochettino -. Dovremo cercare di avere noi la palla e non loro, ma rimanendo equilibrati tra fase offensiva e difensiva. In ogni caso siamo pronti a soffrire. Dovremo correre dei rischi, essere coraggiosi, aggressivi, sapendo che il Manchester può gestire qualsiasi situazione con molta qualità. Non so se sarà decisivo segnare subito, il calcio a volte riserva delle sorprese: la cosa più importante sarà vincere con due gol di scarto. Più pressione su Guardiola che non su di me? Io sono abbastanza rilassato, come lo ero due anni fa con il Tottenham. Giocheremo contro una buona squadra, ma lo siamo anche noi".