La prima finalista di questa edizione della Champions League è il Manchester City, che attende la vincente dell'altra semifinale tra Chelsea e Real Madrid. Le due squadre si giocheranno l'accesso all'atto finale della competizione mercoledì sera a Stamford Bridge, dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata in Spagna. Un risultato sicuramente non favorevole agli uomini di Zinedine Zidane, che però nella conferenza stampa della vigilia si è dimostrato sicuro dei suoi mezzi: "Siamo dove volevamo essere, ci siamo meritati di giocare questa partita e i miei giocatori per me sono i migliori. C'è da togliersi il cappello davanti a una squadra che ha un grande carattere, sa affrontare i momenti complicati e superare le difficoltà. Siamo pronti a giocare e lottare fino alla morte, sappiamo che ci sarà da soffrire come all'andata. Non è una questione atletica, conta quello che faremo con il pallone. Sergio Ramos? Non dico se giocherà. È qui con noi e questo significa che sta bene. Questo è molto importante, avere il nostro leader e capitano con noi".