Manchester City-Psg, dove vedere la partita in tv

Manchester City e PSG si sfidano per il ritorno delle semifinali di Champions League, dopo l'1-2 al Parco dei Principi in favore degli inglesi nella gara d'andata: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Al Parco dei Principi, nella gara d'andata, ha vinto il Manchester City per 1-2. Ora la squadra di Guardiola si prepara a ospitare il Paris Saint-Germain all'Etihad Stadium, per difendere il vantaggio maturato in Francia e conquistare la finale di Champions League. I primi 90 minuti hanno visto il City ribaltare l'iniziale vantaggio di Marquinhos, con le reti segnate da De Bruyne e Mahrez nella ripresa. Ma il PSG ha costruito in trasferta il suo percorso in Champions League, vincendo al Camp Nou contro il Barcellona negli ottavi di finale e all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco ai quarti. Ora Pochettino proverà a compiere un'altra impresa in Inghilterra per centrare la seconda finale consecutiva per il club francese.